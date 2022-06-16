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稻草還田 烏山頭水庫示範無人機噴灑分解菌

2022/6/16 16:35（6/16 17:21 更新）
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台南烏山頭水庫16日示範無人機噴灑稻草分解菌，加速稻草腐化，有助於「稻草還田」循環農業資源再利用。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月16日
台南烏山頭水庫16日示範無人機噴灑稻草分解菌，加速稻草腐化，有助於「稻草還田」循環農業資源再利用。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月16日
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市兩期稻作產出逾14萬公噸稻草，少數稻農燃燒稻草造成空污，烏山頭水庫今天示範無人機噴灑稻草分解菌，加速稻草腐化，有助於「稻草還田」循環農業資源再利用。

台南市長黃偉哲今天前往烏山頭水庫視察無人機噴灑稻草分解菌作業，同時向農民推廣分解菌有機質肥料的好處。

黃偉哲指出，過去農民在自家稻田就地燃燒稻草，造成空污，也可能釀災，稻草分解菌可取代傳統燃燒行為，不僅加速稻草腐化，也增加土壤有機質量。

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黃偉哲表示，稻草分解菌搭配智慧無人機噴灑，一分地約1分鐘噴灑完成，省力省時，對環境也友善，台南市政府將和學術界及企業界合作，擴大辦理。

台南市政府發布新聞稿指出，稻作是台南最重要的農作物之一，兩期作約有2萬4000公頃水稻田，初估產出14萬4000公噸稻草。民國109年統計，農民多以就地翻耕掩埋處理為主，佔95%；其他以作物栽培覆蓋、倉庫墊料、育苗栽培介質、堆肥、稻草藝術，約佔4%；焚燒比率0.6%（162公頃），分散於後壁區、白河區、東山區、官田區等。（編輯：方沛清）1110616

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