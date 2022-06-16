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疫情高原期緩解在望 陳其邁籲儘速評估幼兒疫苗

2022/6/16 17:23
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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市長陳其邁今天表示，疫情高原期有望在這週緩解，並指出美國FDA專家會議已通過6個月以上小兒接種COVID-19疫苗，建議中央未雨綢繆，儘速評估、規劃接種。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄市累計盛行率已達11.97%，全台一日生活圈盛行率將趨一致，疫情高原期有望在這週緩解。

陳其邁指出，美國FDA專家會議已通過6個月以上孩童接種疫苗，建議中央儘速評估、規劃接種，因為小朋友不管是MIS-C或腦炎都很令人擔心，因此希望未雨綢繆、趕快施打。

關鍵的對抗重症死亡，陳其邁表示，高雄住宿型長照機構、護理之家老人福利機構等染疫者投藥比例高達97.4%，高於全國平均86.3%；居家照護的長輩也會派給備有抗病毒藥物的診所，以利儘快投藥。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增9316例COVID-19確診，高市府表示其中有23例是境外移入、系統重複通報或改判。

富樂牌快篩試劑問題持續延燒。高雄市議會國民黨團今天召開記者會表示，富樂牌快篩出問題早有跡可循，籲陳其邁要求中央負起讓不肖廠商進口的責任，並要求市府公布購買決策流程公文。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在記者會上被媒體問及此事表示，富樂牌是中央公告廠商，台中、高雄各有採購100萬劑，各地許多機構也有採購；11日市府發現試劑有問題，即主動通報中央主管機關，並移送資料給地檢署偵辦，目前已依法解約，並向法院聲請假扣押。

民進黨高雄市議員邱俊憲則在臉書（Facebook）指出，整件事是中國對外輸出黑心試劑、不良廠商發不義財，政府已速查遏止不法；並以台中市政府上網公開標案內容指出，中市府在5月18日核准採購、23日決標購買，與高雄一樣是受害者，批評國民黨刻意迴避譴責中國黑心貨，是在「帶風向」。（編輯：陳仁華）1110616

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