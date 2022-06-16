反映物價 苗栗縣將調漲營養午餐費上限至50元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣政府今天表示，因應基本工資及物價上漲，111學年度苗栗縣學生營養午餐收費上限，由每餐新台幣45元調整為50元，針對經濟弱勢學生，仍予以全額補助。

縣府教育處透過新聞稿指出，苗栗縣學校午餐建議收費標準於民國105年訂定每餐45元為上限，因基本工資調漲及物價通膨等因素，造成午餐食材費用、人事費及運輸等成本驟增，許多家長對於目前收費價格能否維持供應品質產生疑慮。

教育處表示，經日前邀集苗栗縣家長協會代表及學校代表，召開調整學校午餐建議收費標準研商會議，試算物價指數、基本工資評估調漲額度，111學年度苗栗縣學生午餐收費上限由每餐45元調整為每餐50元，各校餐費調漲需先經由意見調查，取得多數家長同意，再經由學校午餐供應委員會決議午餐收費標準。

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教育處說，針對低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故及家庭經濟狀況不佳等經濟弱勢學生，縣府仍將依學校調漲後的午餐收費標準予以全額補助。

教育處也提到，為提升午餐供應品質，加強食材來源管控機制，苗栗縣111學年度學校午餐採購契約已納入使用國產可溯源食材，包含禁止使用含基因改造生鮮食材及日本福島縣生產製造之食品，牛肉及豬肉一律使用國產在地食材等規範，以提供營養、健康、衛生、安全的午餐。（編輯：方沛清）1110616