剖腹產後確診被要求轉院 高市府啟動行政調查

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高雄市長陳其邁（中）20日表示，高雄COVID-19新增5280例，盛行率達13.26%，並預期因假日效應，人數較少，21日確診人數可能會比較高。中央社記者曾以寧攝 111年6月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄產婦在剖腹產隔天確診COVID-19，卻被醫院要求轉診大醫院。高市府表示，經查個案非急重症，應就地照護，已啟動行政調查，若涉及不平等對待病患將重罰。

有產婦在臉書投訴，16日入住楠梓某婦產醫院時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性，但剖腹產隔天覺得不舒服，快篩陽性，卻被要求馬上轉診大醫院，又疑因院方未辦妥手續，讓她在大醫院等候約4小時才有醫師檢查，結果是輕症，回家隔離就好，但醫師叮嚀照顧好手術傷口。孕婦懷疑原生產醫院行政流程不當。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19防疫記者會表示，個案為產後染疫，非急重症病患，正常程序是醫院就地照護，若有轉診需求也應聯繫好，讓產婦在急診等候不恰當，市府將介入釐清，至於是否為院內染疫，也會再調查。

衛生局簡任技正潘炤穎說，經查產婦是在入院處置後，隔2天採檢陽性，醫院間有聯繫，但聯繫過程不順暢，導致在急診空候，目前已啟動行政調查，會慎重釐清過程責任。

潘炤穎指出，依「傳染病防治法」規定，政府機關、民間團體、事業或個人不可以對患者有不公平待遇，若查有實證，會重罰。

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另外，富樂牌快篩疑有品管線異常情況，高市府針對問題批號啟動回收，有學生從學校領到問題快篩，教育局長謝文斌表示，不論學生或志工自學校領到的快篩試劑，都可以直接聯繫學校，由學校統一換發。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增5280例，高雄市政府表示，其中有21例為境外移入、系統重複通報與改判，盛行率達13.26%，並預期因假日效應，人數較少，明天確診人數可能會較高。（編輯：郭諭儒）1110620