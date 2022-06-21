120公斤重油污染嘉南大圳 警逮涉案工廠負責人

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（中央社記者李卉婷台南21日電）農田水利署西港分線灌溉水路遭重油污染，台南市府環保局與警方聯手逮到傾倒的郭姓嫌疑人，估計倒入120公斤的重油，依水污染防治法最高可處新台幣300萬元罰鍰。

台南市政府環保局19日清晨接獲七股區民眾通報，指農田水路遭重油污染，隨即會同相關單位稽查並緊急應變攔污清油，也與西港分駐所、佳里分局偵查隊攜手溯源追查。

台南市政府今天發布新聞稿指出，環保局依民眾通報地點、油漬痕跡，一路追蹤，發現當地一家歇業多時的工廠，並於廠後方發現一個小型儲油桶，油桶旁3個水桶裡都有重油痕跡，同時也在附近水溝、地面都有明顯且新的油漬，油漬沿至嘉南大圳岸堤皆有殘留痕跡。

市府表示，依現場情況，可判定工廠郭姓負責人（68歲）涉有重嫌，經採集、蒐證、比對，眼見無法狡辯，終於鬆口承認。

環保局說，郭男經營的工廠歇業多年，但儲油桶裡仍留有近1/2的重油，18、19日陸續以水桶裝重油，傾倒入工廠旁溝渠，前後來回6趟，估計倒入約120公斤，所幸油污未流入農田及七股潟湖。（編輯：方沛清）1110621