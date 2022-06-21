大鑫快篩審查遭質疑 陳其邁：無良廠商最該被譴責

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，多名國民黨高雄市議員質疑中央把關不力，高雄市長陳其邁說，審查有漏洞要檢討，但無良廠商鑽漏洞，最該被譴責。

高雄市議會下午召開「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，要求市府說明採購富樂快篩試劑等情形，陳其邁及衛生局長黃志中等人出席備詢。

大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利。國民黨高雄市議員邱于軒、陳美雅、陳麗娜、童燕珍等人均批中央把關不力，應負起責任，並要求陳其邁予以譴責。

陳其邁答詢表示，高雄市參酌其他縣市，根據衛福部公布合格進口廠商名單採購，多家都有採購，分散風險，台中市等縣市有採購富樂快篩試劑，高雄市跟進採購，決標時間也與台中市差不多。

陳其邁說，高雄市接獲台中市通報，指有些試劑疑有問題，高雄市清查後，認為可能不是單純品質問題，主動通知衛福部。

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陳其邁說，審查過程有漏洞，制度上要做檢討，但不良廠商在國內快篩需求量大時，利用漏洞進口攙偽試劑，相當要不得，最該被譴責，應受法律制裁。

高雄市議長曾麗燕表示，市議會上會期通過新台幣8億多元防疫經費，要求市府落實防疫工作，但市府採購富樂試劑卻出現檢驗異常情形。問題試劑不僅影響疫情，也傷害市民健康，市府應說清楚，並給市民一個交代，如有弊端一定要從嚴究責。（編輯：郭諭儒）1110621