基隆最長25公尺溜滑梯 暖暖運動公園遊戲場啟用

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基隆市暖暖運動公園遊戲場21日落成啟用，其中包含全市最長約25公尺的溜滑梯（圖），市長林右昌歡迎市民扶老攜幼一起來玩。中央社記者王朝鈺攝 111年6月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市暖暖運動公園遊戲場今天落成啟用，其中包含全市最長約25公尺的溜滑梯，市長林右昌今天搶先體驗各項設施，歡迎市民扶老攜幼一起來Fun心玩。

林右昌表示，暖暖運動公園遊戲場原設置超長溜滑梯與攀爬架專供青少年使用的冒險區，及有鳥巢盪鞦韆與體健設施的遊憩區，因民眾反映希望讓更多年齡層小孩可以使用，負責單位基隆市立體育場特別與廠商調整溜滑梯及相關設施，提供多元且不同程度的挑戰。

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除有2歲至12歲可使用的溜滑梯、鳥巢盪鞦韆外，還有5歲至12歲可以挑戰的水平吊梯Monkey Bar，更有13歲以上可以使用的冒險區繩索攀爬網。改造後的遊戲場更符合全齡、共融精神，也富含教育內涵，歡迎全家一起前來同樂，也提醒家長記得留心陪伴孩童，才能真正的fun心玩。

市府表示，今天落成的暖暖運動公園遊戲場工程經費共新台幣940萬元，而暖暖運動公園環場步道已於2月25日通過驗收開放使用，至於暖暖運動公園各運動場地坪及照明設施整修共計1031萬餘元，現已竣工並進入驗收階段，預計7月中下旬啟用。（編輯：方沛清）1110621