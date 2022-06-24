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辭職轉戰桃園 林智堅：先盤點市政工作完成交接

2022/6/24 13:39
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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）將代表民進黨參選桃園市長的新竹市長林智堅今天表示，他將把手頭上幾個重要的工作都再次盤整，完成之後會做好交接，還需一段時間才會辭職投入選舉。

林智堅今天視察公道三新闢道路工程時受訪表示，因為他日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），耽擱了原訂規劃時間，目前已回到崗位，副市長沈慧虹會先辦理各項交接並先請辭，投入新竹市長選舉。

林智堅說，他的部分，必須將手頭上幾個重要工作再次盤整，完成後做好交接工作，還需一段時間才會辭職投入選戰。

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對於新竹市議長許修睿昨天說沈慧虹只是過客，林智堅表示遺憾，指沈慧虹已經在這座城市居住超過8年，走遍大街小巷，對於城市的人事物與大小建設都如此熟悉，若這樣還說她是過客，會傷了無數從外地到新竹市打拚的人的心情。

關於桃園地方黨內對於林智堅要選桃園市長一事仍有雜音，他說，未來會向桃園市長鄭文燦請益，向桃園市在地的幾位委員、在地鄉親請益，聆聽大家聲音，繼續延續鄭文燦五星級的施政成果，讓桃園成為台灣面向全世界的國門之都。（編輯：李錫璋）1110624

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