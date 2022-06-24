彰化縣府抗通膨 國中生幸福餐券加到60元

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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）全球物價上漲，為讓弱勢學生寒暑假期間能吃飽，彰化縣政府上調「幸福餐券」額度，國小生加到55元、國中生60元，搭配合作超商業者加碼，可兌換60元到72元的套餐、便當。

全球物價上漲，食材成本持續增加，彰化縣政府決定調升幸福餐券經費，今天辦理「彰化縣國中小幸福餐券照顧再升級」記者會。

彰化縣副縣長林田富出席表示，彰化縣國中、國小提供免費營養午餐，弱勢學生則在寒暑假、防疫停課期間發放幸福餐券，讓免費供餐照顧不中斷。今年暑假起，將國小生由原來50元提升到55元，國中學生正值發育，需要更多營養及支持，因此由50元升到60元，加強照顧經濟弱勢學生。

林田富致詞指出，低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經導師家庭訪視認定等學生，都能領取「幸福餐券」，讓經濟弱勢學生寒暑假期間持續享用免費午餐。

林田富說，幸福餐券結合7-11、OK超商、全家、萊爾富、楓康超市，提供經濟美味的組合套餐，業者貼心加碼，讓餐券可兌換60元至72元餐點，透過幸福餐券，相信可讓學生吃得飽、吃得健康。（編輯：郭諭儒）1110624