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澎湖雨中鎮疫祈福 16頂武轎同步噴火場面震撼

2022/6/24 20:41（6/24 21:24 更新）
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2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展24日晚間在澎湖馬公三官殿廣場登場，16間宮廟的武轎在雨中以接力方式，向三官大帝啟稟，一字排開噴火祈福，許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康。中央社 111年6月24日
2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展24日晚間在澎湖馬公三官殿廣場登場，16間宮廟的武轎在雨中以接力方式，向三官大帝啟稟，一字排開噴火祈福，許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康。中央社 111年6月24日
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（中央社澎湖縣24日電）「2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展」今晚在澎湖馬公三官殿廣場登場，無任所大使林佳龍等人一同許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康，16頂武轎同步噴火祈福，場面震撼。

林佳龍讚許澎湖武轎總會為鎮疫、祈福所做的努力，尤其澎湖特有的武轎文化，展現強大的動能，保存傳統民俗信仰文化之美，在地方及旅遊發展，扮演重要角色。

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受到COVID-19疫情影響，澎湖縣武轎總會所舉辦的西瀛武轎鎮疫祈福活動，今年沒有踩街遶境儀式，改採靜態展方式登場，來自全縣各鄉市的魯國大夫等16間宮廟的武轎，在雨中以3度接力方式，向三官大帝啟稟，一字排開噴火祈福，許願眾神鎮下疫情、庇佑全國平安健康，場面震撼。

澎湖縣武轎總會長盧長在表示，期盼西瀛武轎鎮疫祈福活動，以傳統民俗信仰文化振興地方觀光旅遊，希望未來公私部門攜手合作，翻轉澎湖冬季觀光。（編輯：郭諭儒）1110624

「2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展」24日晚間在澎湖馬公三官殿廣場登場，現場16頂武轎噴火祈福，場面震撼，吸引不少民眾圍觀。中央社 111年6月24日
「2022西瀛武轎鎮疫祈福靜態展」24日晚間在澎湖馬公三官殿廣場登場，現場16頂武轎噴火祈福，場面震撼，吸引不少民眾圍觀。中央社 111年6月24日
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