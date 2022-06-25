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居民等了30年 新竹市公道三新闢道路正式通車

2022/6/25 13:36（6/25 14:16 更新）
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新竹市公道三新闢道路歷經30年於25日正式通車，新竹市副市長沈慧虹（左14）等人出席剪綵。中央社記者魯鋼駿攝 111年6月25日
新竹市公道三新闢道路歷經30年於25日正式通車，新竹市副市長沈慧虹（左14）等人出席剪綵。中央社記者魯鋼駿攝 111年6月25日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市公道三新闢道路今天通車，新竹市長林智堅表示，短短500公尺、新竹人等待了30年，歷經包含他共5任市長，一起完成安全、便利回家的路。

新竹市公道三新闢道路工程，歷經30年今天正式通車，新竹市長林智堅透過線上視訊與新竹市副市長沈慧虹、立委柯建銘、原住戶與多名里長共同見證。

林智堅表示，打通公道三起初最大的阻力就是78戶原住戶，但原住戶從對路線有爭議、疑慮，到後來成為最重要的助力，特別感謝原住戶的成全。

林智堅說，也感謝當時議長謝文進與所有議員，與現任議長許修睿及所有議員，才能順利推動公道三相關修法政策與經費。

林智堅說，公道三是市府這8年來完成的不可能任務其中一項，展現新竹市府是有協調力、溝通力、執行力且有魄力的團隊，「這條路走來相當不容易」。

沈慧虹表示，打通公道三是她公職生涯中很重要的任務，讓新竹擁有一條最完整的外環系統。

新竹市政府工務處長葉時青表示，公道三新闢道路的開通，將成為新竹市台1線重要的替代道路，且可加速西區與香山區域發展，促進新竹市生活圈互動，紓解尖峰時段交通壅塞情形。（編輯：李錫璋）1110625

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