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失聯逾30年跨海尋親 南警協助兩家人相認

2022/6/25 14:22
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（中央社記者張榮祥台南25日電）中國安徽省年近7旬的袁姓男子，6月寄信到台南市警局永康分局請求協尋失聯30多年的伯父一家，警方花了1週時間在台東找到人，讓兩岸家人得以跨海連線相認。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，永康分局6月初收到來自中國安徽省的國際包裹，內裝有一封尋親書，對方希望永康分局為他找尋失散多年的伯父一家人。

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寄信人是年近7旬的袁姓男子，信中提到堂弟、堂妹年幼時會隨伯父返鄉探親，家人間也建立深厚情感，但伯父病逝台南後，兩家人失聯，轉眼30多年過去了，袁男自覺時日不多，對親人的思念與日俱增，心中掛念親人是否安好，才寫信跨海尋親。

警方花了1週時間訪詢，才查出袁男的伯父病逝後，家人已遷居台東；永康分局透過台東縣警局協助，終於找到人，6月20日跨海視訊連線，讓袁男和王姓伯母相認，一解思親之情，也讓兩岸兩家人感動又感激。（編輯：謝雅竹）1110625

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