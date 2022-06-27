茂管處籌組「高雄觀光圈聯盟」 促進創新遊程發展

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為推動高雄觀光產業，茂林國家風景區管理處籌組「高雄觀光圈聯盟」，邀觀光業者加入，預計9月正式成立，盼以此為契機，透過資源整合及輔導挹注，促進精緻及創新遊程發展。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，發展區域旅遊廊道，今年6月舉辦3場「2022年高雄觀光圈共識會」，邀高雄市及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等觀光業者參與，說明觀光圈願景及發展方向，凝聚共識。

茂管處長柯建興表示，高雄囊括山、海、河、港優勢條件，帶動多元產業發展，累積豐沛觀光軟硬體資源，盼以高雄觀光圈聯盟籌組及推動為契機，透過資源整合及輔導挹注，建構產、官、學跨域整合平台，促進精緻及創新遊程發展。

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茂管處表示，高雄觀光圈計畫包含「聯盟籌組」、「品牌形塑」、「創新遊程及數位轉型」3面向，藉由專業輔導團隊，進行商家商品及品牌意象形塑、外語友善服務提升等輔導，及遊程產品通路上架等媒合推廣，增進觀光發展與品牌能見度。

茂管處指出，「高雄觀光圈聯盟」預計7月下旬辦理籌組會，9月正式成立，盼高雄及屏北3鄉觀光相關公協會及業者踴躍加入聯盟，共同參與計畫推動。（編輯：黃世雅）1110627