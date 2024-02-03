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高雄茂林紫斑蝶紛飛 最佳觀賞時機清晨至中午

2024/2/3 13:53（2/3 14:49 更新）
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南部氣溫回升，南下避冬的紫斑蝶群聚在高雄茂林國家風景區的紫斑蝶生態公園中，呈現蝶毯、蝶瀑等壯觀景象。（茂林國家風景區提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月3日
南部氣溫回升，南下避冬的紫斑蝶群聚在高雄茂林國家風景區的紫斑蝶生態公園中，呈現蝶毯、蝶瀑等壯觀景象。（茂林國家風景區提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月3日
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（中央社記者林巧璉高雄3日電）南部氣溫回升，南下避冬的紫斑蝶群聚在高雄茂林；茂管處表示，一期一會的藍紫色天使，從清晨至中午，在高雄茂林國家風景區的紫蝶生態公園中呈現蝶毯、蝶瀑、蝶樹的壯觀景象。

茂管處長柯建興透過新聞稿表示，茂林的「紫蝶幽谷」曾被「米其林台灣綠色指南」推薦為最高等級三星級必遊景點。尤其在這寒流過後氣溫回升之時，更有機會將傳說中的蝶瀑及蝶毯等壯觀的生態景象盡收眼底。

柯建興說，歡迎民眾趁著回暖天氣到茂林一遊，除了賞蝶以外，也可深度體驗高屏山麓的遼闊山景、感受原鄉部落及美濃客庄及六龜區的多元文化氣息。

茂林區「紫蝶幽谷」現象從每年10月開始至隔年2月，紫斑蝶群集中出現在大武山的荖濃溪支流溪谷躲避寒冬，直到春天來臨才陸續北返，在生物學上是「群聚度冬」現象，每年約有10萬至20萬隻紫斑蝶在茂林地區度冬。

茂管處指出，今年在每個月一次的「茂林魯凱護蝶市集」當中，邀請親子遊客發揮創意共同參與「花蝴蝶扮裝賽」，民眾也可與20家「賞蝶友好商家」互動，搭配Line@實境集章活動，有機會得到賞蝶限定小禮。

另外，茂管處也提供「五感體驗」套票，分別為新台幣499元與699元特惠價，早鳥購買還可以享受更多優惠，在今年2月底前都有機會抽到賞蝶大獎。（編輯：黃世雅）1130203

#柯建興
#茂林
#茂管處長
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