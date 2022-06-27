傳陳時中備戰北市長 蔣萬安：要參選應即刻決定

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中即起不再固定出席記者會，外傳是備戰台北市長。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，陳時中若要參選就應即刻決定，否則就致力防疫工作。

國民黨台北市黨部攜手中廣新聞網推出新節目「Team Taipei聽台北」，將由蔣萬安和台北市議員們一起「聽市民說台北」，包括中廣董事長趙少康、市黨部主委黃呂錦茹、蔣萬安和多名同黨市議員都出席今天起跑記者會。

針對媒體會後聯訪詢問陳時中今天起不會固定出席指揮中心記者會，備戰意味濃厚。蔣萬安表示，參選是每個人的權利，但指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫任務很重要，現在疫情雖然趨緩，但全民抗疫任務還沒結束。

蔣萬安指出，國內已出現首例猴痘境外移入個案，指揮中心和陳時中應將防疫工作放在優先位置，政治若要參選就應即刻決定，否則就應在崗位上做好防疫工作，這也是人民所期待的。

趙少康也說，任何人都有參選的權利，若要參選就趕緊辭職，不要心猿意馬、三心二意，防疫和選舉不應牽扯不清。

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針對電價擬上漲問題，蔣萬安認為，5月消費者物價指數創10年來最大漲幅，現在萬物齊漲，若要再漲電價，疫情當下恐讓民眾生活雪上加霜，認為現在調漲電價「時機不宜、本末倒置」，政府應迫切就能源政策、穩定供電和電網韌性問題解決，否則人民不會接受。

趙少康也表示，2025非核政策躁進又沒方法，本來電價不會這麼緊張，都是民進黨造成的，使得中油、台電和國庫大幅虧損，這些都是納稅人要買單，認為現有核電廠都可延役，否則空汙問題影響國人健康，各地停電事件頻傳，這個問題會像夢魘一樣不停發生。（編輯：張銘坤）1110627