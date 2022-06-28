北市議員問何時請辭 黃珊珊：要參選就會辭職

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北28日電）多名台北市議員質疑台北市副市長黃珊珊考察市場行程引發行政不中立爭議，今天質詢問是否參選和請辭；她說，要參選就會辭職，「若我生病或倒下去了，當然不會參選」。

黃珊珊因日前考察市場行程，卻帶著民眾黨參選人「學姐」黃瀞瑩、陳思宇及北市府官員陪同，遭批「母雞帶小雞」且引發行政不中立爭議。議會後續要求進行相關專案報告，但黃珊珊卻兩度缺席遭批是藐視議會。

對此，議會要求黃珊珊今天列席臨時大會並針對「是否違反行政中立」案說明和備詢。

無黨籍台北市議員林亮君質詢指出，台北市政府涉違反行政不中立事件，其實在黃珊珊傳出要參選台北市長後已發生多次，包含先前台北市勞動局長陳信瑜在公開茶會活動幫忙拉票，雖可說非黃珊珊所授意，但只要黃珊珊還待在副市長一職時，就會引人議論和瓜田李下嫌疑。

林亮君隨即問到，黃珊珊若要參選的話，打算何時辭職？否則大家都會質疑有特定政黨疑似利用行政資源進行選舉活動。

國民黨市議員王欣儀則認為，專案報告是在玩文字遊戲、知法玩法，自己提出此爭議案就是希望未來可杜絕類似情事，並建立規範，樂見黃珊珊說願意檢討改進，認為已有達到監督效果，也希望北市府未來嚴守行政中立原則，不要再濫用行政資源。

王欣儀也問到，黃珊珊到底有無意要參選台北市長，並指台北市長柯文哲多次提到支持黃珊珊參選，但迄今仍不對外宣布的原因為何？否則會讓大家質疑此舉是為手握行政資源去考察市場並釋出利多，以尋求地方支持。

無黨籍市議員黃郁芬說，北市府涉違反行政不中立問題已非首樁，質疑黃珊珊為何不公開公務行程，且僅特定政黨市議員參選人知曉，副市長蔡炳坤去其他行程也不會被大家放大檢視，這是因為柯文哲頻對外表示黃珊珊為接班人。

國民黨市議員秦慧珠認為，此事可做案例，希望北市府不要再被大家質疑，既然是考察行程就應公開，否則顯得鬼鬼祟祟，且許多議員是對專案報告稱為在地攤商通知民眾黨參選人說法而生氣，因為其他黨在地議員都未獲通知，如此答覆難以讓人接受，建議應建立標準作業程序（SOP），黃珊珊不要被民眾黨小雞干擾，民眾黨也不要寄生北市府。

同黨籍市議員王鴻薇則問黃珊珊何時要請辭？指今天專案報告核心問題在於「行政資源」，認為若要參選就不應佔著行政資源不放。

黃珊珊答詢表示，自己若要參選就會辭職，但現在沒時間想這些事情，做副市長就會把這份工作做好，之後才有機會去參選，並澄清說自己考察市場已經走了2年，這是份內工作，認為選舉期間各種狀況都可能發生，會謹守行政中立原則，絕無利用行政資源選舉。

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對於王鴻薇追問「是否會不參選」？黃珊珊說，「若我生病或倒下去了，當然不會參選」，未來的事情誰會知道呢？因為自己生病過，所以覺得人生無常，但每個人都會有未來規畫。

黃珊珊認為，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作還是很重要，要把事情做好，人民的事情沒處理好，誰都沒資格選，北市疫情還在高原緩坡下降區段，不會為自己的選舉放棄自己的責任。（編輯：張銘坤）1110628