台南水道博物館園區夏季知了羽化 尋蟬蛻添樂趣

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南山上花園水道博物館園區栽種大量林木，最近進入夏季各種蟬類羽化時期，除蟬叫不絕於耳，也可發現許多蟬蛻，甚至還有些黏在樹葉背面，不少遊客撿拾蒐集，增添遊園樂趣。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館園區生態豐富，林木品項眾多，連帶形成豐富生態系，在公元2019年開園前調查，發現有超過40種以上昆蟲棲息。

文化局表示，最近正好是夏蟬羽化期，在密林區及沙坑旁，處處可見蟬蛻，有單獨1隻，也有2隻交疊，甚至樹葉背面也有，相當有趣。

館方工作人員指出，最近有些家長帶著孩子到園區休憩時，四處拍照、蒐集特殊蟬蛻，增加親子間話題，也成為另一種遊園樂趣。

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台南市文化局長葉澤山表示，山上花園水道博物館位於平地與丘陵交接地帶，曾是苗圃用地，加上是水源管制區，長期沒有對外開放，少有大量人為活動與建設開發干擾；開園後，文化局持續營造生態友善空間，目前生態多樣性更加豐富。

葉澤山指出，除了博物館人文歷史背景以外，文化局也善用生態資源，除培養種子教師、將開設結合古蹟及環境教育課程外，最近還獲得山上區知名企業協助，將與崑山科技大學合作製作生態地圖，增加寓教於樂功能，善盡博物館教育責任。（編輯：戴光育）1110703