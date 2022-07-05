蔡其昌：夏天見玉山是台中人日常 不代表空品變好

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立法院副院長蔡其昌（前中）5日指出，前台中市長林佳龍時代，夏天在台中就能看到玉山，這本是台中人日常，不代表空氣品質變好。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）對於台中市長盧秀燕要讓在台中看見玉山成為市民日常，立法院副院長蔡其昌今天指出，前台中市長林佳龍時代，夏天在台中就能看到玉山，這本是台中人日常，不代表空氣品質變好。

蔡其昌今天會勘台中市大甲區順天國小新建運動場地修建，接受媒體聯訪，有關盧秀燕在臉書（Facebook）發文表示，空氣品質變好了，要讓在台中看見玉山成為市民日常。

蔡其昌指出，夏天台中很多時候都能看到玉山，是台中人的日常，不代表空氣品質變好，在林佳龍擔任市長時期也能看到，這幾年來，台中空氣品質在盧秀燕執政下並沒有改善，沒有市長換人、空氣換新。

蔡其昌表示，台中火力發電廠只占台中空氣污染源的8%，100分的考試中就算中火部分拿滿分，也只有8分，另外有92分沒拿到，更何況8分也沒拿到，盧市府對於中火都是政治攻防。

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他說，提出逐年以氣換煤，當燃氣機組要興建時，台中市政府不發執照，拖了1年多，中央只好跳過地方直接發照，燃氣機組才可以動工，燃氣機組蓋好後，就可把燃煤機組關掉，讓台中不缺電，空氣品質又能變好。

蔡其昌也提到，台中最大污染源是移動污染源，這涉及到交通運具，他若擔任市長會加大電動車補助力道，大規模實行智慧交通、停車，讓民眾透過手機就能快速找到停車位，用智慧改善空污。（編輯：郭諭儒）1110705