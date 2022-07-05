更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹關西時雨量逾百毫米 明中部以北山區防豪雨
首頁 / 地方

花蓮2鄉將發疫情慰問金 每人5000元現金

2022/7/5 16:50（7/5 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣萬榮鄉長古明光（前左）5日宣布，預計9月發放疫情振興慰問金，設籍鄉民每人新台幣5000元。（萬榮鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年7月5日
花蓮縣萬榮鄉長古明光（前左）5日宣布，預計9月發放疫情振興慰問金，設籍鄉民每人新台幣5000元。（萬榮鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）疫情影響經濟，花蓮萬榮鄉、卓溪鄉公所分別公告將發放鄉民振興慰問金，設籍鄉民每人新台幣5000元現金，陸續於7月底、9月發放。

花蓮縣萬榮鄉代表會今天通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情鄉民關懷慰問金，萬榮鄉長古明光表示，全鄉染疫人口近2成，是全縣第3高，鄉民多以農務、臨時工為業，經濟受打擊，為緩解鄉民生活壓力，擬定發放振興慰問金的自治條例，設籍鄉民每人5000元，今天獲代表會同意通過。

萬榮鄉公所指出，振興慰問金預計9月分兩階段發放，以公告日回推6個月之前設籍者可領取，鄉民人數約6100人，預計總發放金額約新台幣3000萬元，詳細發放規範將盡快公告。

同樣發放振興關懷禮金的還有花蓮卓溪鄉公所，鄉公所日前公告，6月5日前設籍鄉滿1年以上鄉民，可領取5000元現金，將於7月23日統一發放；補領日期為7月25日至8月24日。（編輯：屈享平）1110705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族