下水需打疫苗做快篩 日月潭萬人泳渡活動未額滿

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）日月潭萬人泳渡活動今年恢復舉辦，7月1日開放2萬人報名，截至今天為止，只有約1萬3600人報名未額滿；主辦單位指出，今年因要求快篩及打疫苗，讓許多人打退堂鼓。

南投縣政府日前發布新聞指出，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停辦的日月潭萬人泳渡活動，今年將在9月4日舉辦，活動人數限制2萬人。

縣府表示，報名者需在7月15日前接種COVID-19疫苗，8歲至11歲參賽者需打滿2劑，11歲以上需打滿3劑，下水時，報名者需出示活動前2天的快篩陰性證明，下水前也要量體溫，如有發燒、咳嗽等症狀，立即隔離檢查，沒問題才能下水。

埔里四季早泳會理事長丁富國今天接受中央社記者電訪時指出，以往日月潭萬人泳渡活動開放報名，2萬人名額大概3至5天就額滿，不過今年7月1日開放報名至今，只有約1萬3600人完成報名，距離額滿還有6000多個名額。

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丁富國表示，去年日月潭萬人泳渡活動因疫情停辦，前年萬人泳渡活動雖要求下水前要戴口罩，也是一開放報名沒幾天就額滿，今年7月1日開放報名至今仍有名額，可能是因為除了戴口罩外，另要求打疫苗以及做快篩。

丁富國呼籲，今年日月潭萬人泳渡活動好不容易恢復舉辦，距離報名截止日期還有幾天時間，希望愛好游泳的民眾踴躍報名，一起共襄盛舉。（編輯：黃世雅）1110710