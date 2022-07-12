蔡炳坤職務誰接手 柯文哲指代理系統已啟動

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市副市長蔡炳坤右腦出血性中風，市長柯文哲表示，北市副市長、正副秘書長、參議、市政顧問等人數足夠，研考會正在擬職務代理系統的分配表，不會影響工作。

台北市副市長蔡炳坤昨晚在餐敘中突然倒下，緊急送醫治療，經診斷為右腦出血性中風。聯合醫院表示，蔡炳坤手術完後入住加護病房，目前生命徵象穩定，未來一週為關鍵觀察期。

市長柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，會後接受媒體聯訪時被問及蔡炳坤職務代理問題，以及未來若另名副市長黃珊珊為投入年底市長選舉請辭，北市副市長只剩彭振聲。

柯文哲表示，每1名副市長底下會有副秘書長，理論上副市長不在的時候，副秘書長可以接手職務，如果工作太多會再分給其他參事參議及市政顧問等，研考會主委已在擬分配表。

柯文哲指出，北市府除了市長、副市長外還有秘書長1人、副秘書長3人，再加上參議、參議、有給職市政顧問等，人力足夠，「不會有任何一個人去職會影響工作」。

媒體追問昨晚蔡炳坤倒下的經過，柯文哲表示，病況屬個人隱私，一定要經過家屬授權並由醫療專業小組發言，他不說明。

此外，媒體追問重陽敬老金議題。柯文哲重申，問題是錢從哪裡來，市府下年度的預算已編到滿頭大汗，光是工程款就因通貨膨脹等因素，要追加新台幣110億。

柯文哲指出，北市要擠出一點錢不是不可以，前提是在嚴格的財政紀律下看能否勉強達成，他去查過六都財政狀況，有的縣市負債累累卻每年都在發敬老金，「我就很有意見」。（編輯：方沛清）1110712