疑私設牌位違規經營殯葬設施 新北進場強拆

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市鶯歌區中正三路疑有業者私設牌位違規經營殯葬設施，經地方民代及民眾反映並多次會勘，新北市民政局表示，公權力不容挑戰，拆除大隊今天進場展開強制拆除作業。

民政局發布新聞稿表示，去年底地方反映，鶯歌區中正三路一處住宅4樓私設祠堂，疑將私設牌位違規經營的「菩提苑境」，於是多次前往勘查；議員蘇泓欽也在議會進行質詢。因此，市府成立聯合稽查小組，先就違反建築法規部分開罰，並告誡不得違規營業。

民政局表示，聯合稽查小組、地方議員及民眾座談後從嚴認定為殯葬設施，當地屬3層建物，疑私設牌位的地方位於第4層違建，業者未停止施工且有行銷廣告招攬業務行為，為免日後衍生大量消費糾紛，聯合稽查小組6月決議強制拆除違建。

工務局違章建築拆大隊大隊長李冠德表示，在完成行政程序後，拆除大隊今天至現場執行強力拆除作業，由於是要強拆第4樓的違建，因此，拆除大隊先進場組裝鷹架，明天才展開實質強拆作業。

地政局表示，當地為非都市土地的水利用地，不可經營殯葬業務，今後仍會不定期前往稽查，如有違反土地使用管制即依法開罰，展現市府執法決心。

民政局強調，公權力不容挑戰，聯合稽查小組將持續不定期追查，如有涉建築管理及土地容許使用等事項，將由建築及土地使用管制主管機關依法裁處，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1110712