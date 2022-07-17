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釣起少見大尾玳瑁石斑 澎湖漁民海釣50年首見

2022/7/17 15:27
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（中央社澎湖縣17日電）真的是少見超大尾的「玳瑁石斑」，馬公陳姓漁民今天在沙港北海域的淺坪礁區，意外釣起一尾近1斤重的玳瑁石斑，相當興奮，直說海釣近50年，還沒在沿岸坪釣過這麼大尾。

家住馬公的70歲陳姓漁民，今早如常與兒子一起開船出海，前往沙港北海域的淺坪區海域釣魚，釣況不錯，父子2人約釣了有10餘斤的石斑與青嘴等魚獲，收獲不錯。

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陳姓漁民告訴中央社記者表示，這尾少見的大玳瑁石斑，是在中午滿潮時突然來咬餌上鉤的，還以為是馬拉巴石斑，在一番拉扯後，才發現是玳瑁石斑，體型比手臂還粗，體長超過30公分，自己平常船釣或是岸際淺坪釣魚，近50年來，還沒在近岸淺坪海域釣過這麼大尾玳瑁石斑，還特別拍照留作紀念。

澎湖縣政府農漁局表示，玳瑁石斑魚是澎湖的經濟魚類，又稱「石斑」或「過魚」，是澎湖的「縣魚」，平常棲息在澎湖0至50公尺的礁區、近海沿岸，肉質特別鮮美。（編輯：陳仁華）1110717

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