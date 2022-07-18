新北：解決北大特區淹水之苦 分流工程完工

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市水利局為解決橫跨三峽及樹林區的北大特區排水問題，於隆恩街增設分流系統，分流工程日前完工，將藉由源頭分流，減緩降雨時北大特區2處易積淹水區域排水不及情形。

水利局發布新聞稿表示，橫跨三峽及樹林區的北大特區因重劃區規劃較早，集水區涵蓋北大特區及周邊農業區，主要排水幹線為區內學勤路及大學路排水系統，除收集區內都市排水外，需一併收集周邊農業灌溉排水，因強降雨排水不及，時常造成積水情形。

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水利局長宋德仁說，為解決北大特區排水問題，於排水上游的隆恩街增設分流系統，藉由源頭分流，減緩降雨時2處易積淹水區域排水不及的情形。

他表示，分流工程規劃於隆恩街、大學路口增設分流管路，提前將部分雨水分流導引至三鶯二橋箱涵處，以減緩原排水幹線負荷。這項工程於日前完工，預期在強降雨或颱風來臨時能發揮分流機制，以保障市民生命財產安全。（編輯：方沛清）1110718