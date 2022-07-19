五合一選務人員不足 雲林縣府：全力動員

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）2022五合一選舉11月26日投開票，雲林縣政府民政處統計將招募1萬1723名選務工作人員，其中7404名管理員，目前尚缺1022名，縣府將全力動員所屬機關單位人員參與，以利選務工作進行。

民政處副處長、選委會總幹事陳良駿今天指出，全縣選舉人數56萬4444人，設置617個投開票所，依規定每一投開票所需19名選務工作人員，包括主任管理員及主任監察員各1人、管理員12人、監察員4人及警衛1人。

陳良駿提到，管理員負責工作有點選票、確認選舉人身分、發選票、開票唱名、記票等，依規定參加選務工作人員可以補假2天，另工作費主任管理員為新台幣3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元。

根據民政處統計，今年將招募1萬1723名選務工作人員，其中7404名管理員，目前各公所已招募6382名，包括1197名教職員、2570名公務員、2615名一般民眾，還不足1022名，各公所積極招募中。

陳良駿分析管理員難招募的原因包括，工作繁重易衍生糾紛、感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險，皆是讓人卻步原因。

陳良駿表示，2022五合一選舉11月26日投開票，選出雲林縣長、縣議員、20鄉鎮市長及代表、村里長等人選，另有憲法修正案公投。

民政處歡迎年滿18歲、完成3劑疫苗接種的民眾加入選務工作人員行列，可就近向各公所登記報名。（編輯：陳仁華）1110719