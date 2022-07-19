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快篩經醫判讀確診 東縣府籲勿再給他院判讀

2022/7/19 17:02
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣衛生局呼籲民眾，如用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑檢測為陽性，並由醫療院所判讀陽性即為確診，勿再給其他院所判讀以免造成重複通報。

台東縣政府發布新聞稿，台東縣今天新增346名確診者，305名戶籍或居住地分在台東、41名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案3萬8313名、居隔者917名。

台東縣衛生局表示，今天1矯正機關監測期滿結案，總計縣內仍有7養護、4監所、1身障機構群聚事件持續監控，這些單位今天共新增31例確診個案。

另外，中央公布台東有1本土病例確診死亡個案，為88歲男性，已接種1劑COVID-19疫苗並有心臟疾病、洗腎病史。

衛生局提醒民眾，如使用家用快篩試劑檢測為陽性，並經由醫療院所判讀陽性即為確診，如對判讀無疑義者，請確實於診療完畢後，用剪刀將快篩試劑剪毀，後續會由判讀院所進行通報。

衛生局表示，如經1至2日後仍未收到自主回報簡訊或衛生單位疫調，可洽衛生局或居住地衛生所確認，請勿再給其他醫療院所進行判讀，以免造成重複通報情形。（編輯：謝雅竹）1110719

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