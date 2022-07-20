陳時中為萬華破口說道歉 黃珊珊：傷害已造成

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台北市副市長黃珊珊（前中）20日到台北流行音樂中心參觀「吉卜力動畫大師–高畑勲展」，黃珊珊仔細聆聽導覽人員介紹高畑勲作品風格和特色。中央社實習記者李欣縵攝 111年7月20日

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（中央社記者陳怡璇、實習記者郭姸妤台北20日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天對「萬華破口說」道歉，北市副市長黃珊珊表示，陳時中願意這麼說值得欣慰，但傷害已造成，還是得給個交代，並盼萬華恢復元氣。

民進黨台北市長參選人陳時中今天到艋舺龍山寺參香祈福，對防疫團隊過去惹議的萬華破口說，再度為了用詞不精確造成傷害道歉。台灣去年5、6月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛生福利部次長石崇良在立法院接受立委質詢時曾說，這次本土疫情破口在萬華，引發熱議。

台北市副市長黃珊珊今天參觀「吉卜力動畫大師-高畑勲展」，接受媒體聯訪時被問及此事。

黃珊珊表示，陳時中願意這麼說、值得欣慰，但指揮中心這番言論對萬華的傷害已造成，例如當時連外送員都不敢送餐到萬華，疫情破口是諾富特飯店群聚還是萬華，陳時中還是該給萬華人一個交代。

黃珊珊並說，現在有非常多計畫在萬華進行，凸顯北、中、南萬華不同的文化底蘊，希望萬華恢復元氣，市府並鋪平馬路、拆除違建、燈光打亮等，街友管理也相當好，盼外界不要再認為萬華是骯髒老舊的地方。

媒體提問選舉議題，不過黃珊珊依然表示不要每天想這些，把事情做好，也不要每天算選票，「人民不是被操弄對象，也不是可操弄的東西」。

此外，媒體追問北市國民黨議員游淑慧批北市府對台電在北市設變電所「兩手一攤、插著手等」，黃珊珊反問有新的方案「請他（台電）去跟市民說明，這有什麼不對？」

黃珊珊並說，北市府沒有擋過台電任何變電所，但台電與居民溝通一直有問題。（編輯：張銘坤）1110720