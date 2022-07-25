改善中市大里區聯外交通 南門橋拓寬完工通車

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）改善台中市大里、東區及南區交通問題，大里南門橋改建拓寬工程今天完工通車，市長盧秀燕表示，南門橋是跨越3個行政區的重要交通連結，車道拓寬成4車道有助紓解區域交通。

台中市政府建設局今天舉行「大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程」通車祈福典禮，盧秀燕、立委黃國書及何欣純、台中市議員李天生、邱素貞、李中、林德宇、鄭功進、林碧秀、羅廷瑋、蘇柏興、張滄沂都出席通車典禮。市府也邀請4名地方百歲人瑞共同見證通車儀式，盼新橋梁長長久久、福壽安康。

盧秀燕在會中致詞指出，南門橋位於大里區、東區、南區等交界，但橋梁老舊、橋齡已逾1甲子，橋寬也僅約14.4公尺，大里往來台中市區的重要道路中興路，全長3.3公里中，全線只剩這個路段不足都市計畫的20公尺寬度，常因橋面狹窄造成交通壅塞。

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盧秀燕說，這項改建拓寬工程總經費約新台幣1億7000萬元，感謝多名地方民代積極爭取，其中黃國書、何欣純更協助向中央爭取到70%的經費補助，加上市府連3年編列預算，工程終於順利完成。

盧秀燕表示，南門橋最早是日治時期興建的吊橋，後來在民國47年改建為第2代混凝土橋梁，這次改建拓寬的第3代橋梁，近日已完成橋面工程作業，經市府嚴謹的專業勘查及符合道路交通相關規定下，今天先行開放通車，將有助於紓解地方交通。（編輯：黃世雅）1110725