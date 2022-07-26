金門夏日音樂季晚間登場 林宥嘉打頭陣

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2022金門夏日音樂季26日晚上登場，由歌手林宥嘉打頭陣，將與金曲歌后蔡健雅等連續3天在后湖濱海公園輪番開唱。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年7月26日

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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）2022金門夏日音樂季今晚登場，重磅卡司由林宥嘉打頭陣，與蔡健雅和動力火車等人，連續3天在后湖濱海公園輪番開唱。金門縣政府表示，超強陣容已吸引粉絲來這一睹巨星風采。

縣府觀光處長丁健剛表示，這次活動由重量級明星助陣，除了林宥嘉、蔡健雅、動力火車，還有婁峻碩、閻奕格、文慧如等超過20組藝人及在地優質團隊接力開唱，盼帶給民眾嗨翻的夏日趴。

丁健剛表示，重磅卡司陣容已吸引不少粉絲來金門，打算一睹巨星風采；他說，現場設有近40攤的夏日風情市集KM PARTY，要讓大家大飽口福；還有「KM PARTY野餐趣」用餐區，歡迎民眾帶著野餐墊到會場，隨著海風感受美好的金門浪漫夜晚。沒有野餐墊不用擔心，服務台提供限量的野餐墊租借服務。

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除了音樂與市集，觀光處表示還有小朋友最愛的戲水遊樂設施，如螃蟹造型水上溜滑梯、海豚造型水上溜滑梯、閃耀大海星、海中浮島、無敵風火輪等，開放時間即日起到8月31日止，每天開放時間為下午3時到晚間7時，但26日到28日音樂季期間，則延長為下午2時到晚上10時。

縣府同時表示，多家贊助商提供好康活動，例如現場打卡即贈送可樂1瓶、打卡填問卷送活動主題口罩等。觀光處提醒民眾，音樂季期間交通管制時間自下午4時到活動結束，所有車輛都停在中心教練場，搭乘接駁車進入會場，接駁時間自5時起至活動結束。（編輯：張芷瑄）1110726