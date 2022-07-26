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鼓勵加薪 彰化調升縣府員工最低薪資至27000元

2022/7/26 17:04（7/26 17:16 更新）
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彰化縣政府26日召開記者會，宣布調升府內員工最低薪資到每月新台幣2萬7000元，縣長王惠美（前右5）說，呼籲企業一起響應，為員工加薪，把利潤分享給辛苦的員工。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年7月26日
彰化縣政府26日召開記者會，宣布調升府內員工最低薪資到每月新台幣2萬7000元，縣長王惠美（前右5）說，呼籲企業一起響應，為員工加薪，把利潤分享給辛苦的員工。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年7月26日
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰縣府今天開記者會，宣布調升府內員工最低薪資到每月2萬7000元；彰化縣長王惠美說，彰化縣是中小企業原鄉，呼籲企業一起響應，為員工加薪，把利潤分享給辛苦的員工。

彰化縣政府今天舉辦「彰化薪動ING、薪好企業向前衝」記者會，王惠美、彰化縣產業總工會理事長董文雅出席。

王惠美說，彰化縣以往被認為是最低薪的縣市，不過根據一項最新調查，彰化縣薪資已經不是最後一名，彰化是中小企業的原鄉，有非常多的隱形冠軍，人才是公司的資產，做好加薪，才能留住人才。

為鼓勵企業加薪，王惠美指出，府內員工最低薪資由新台幣2萬5250元調升至2萬7000元，就業博覽會的徵才廠商，職缺月薪也都達到2萬7000元以上，鼓勵企業以高於基本工資以上的薪資聘僱求職民眾，帶動經濟發展。

彰縣府行政處表示，彰化縣府及所屬機關學校臨時人員約有650人，縣府調升最低薪資後，每年預算約增加1988萬元。（編輯：郭諭儒）1110726

王惠美
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