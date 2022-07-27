更多編輯台推薦新聞：
分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽
生活

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
裴洛西計劃訪台 美議員力挺、官員憂心 各方反應一次看
首頁 / 地方

盧秀燕腿部手術清血塊 臉書貼文報平安

2022/7/27 21:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市長盧秀燕因為腳傷復發，今天上午臨時通知取消公開行程，晚間在臉書貼文指出，下午進行手術將腿部髖關節的血塊清出，目前還好，只是有點累，術後會努力加速復原。

盧秀燕在臉書指出，「剛進行了一個手術，醫生把秀燕腿部髖關節的血塊清出，手術時間有點長，下午近三點開始到晚間六點多，目前秀燕還好，只是有點累，術後我會努力加速復原。」

盧秀燕表示，由於需要留院觀察，確認術後情況，因此向市民請假，真的不好意思，希望能盡快回到市府開工。市民的溫暖，一直是她最大的動力，她有看到大家留言，「真的想立刻起身，回到市府，繼續為你我打拼。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

明天台中市議會將召開定期會大會，盧秀燕說，她一向重視議會的質詢，明天原本要進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，她也曾拄著拐杖都要走進去，因為她想向議會、議員、市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果。

盧秀燕表示，如今身體狀況不允許，「我也向議會請假，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。秀燕也會為市民加油，為自己加油，很快會跟大家見面。」（編輯：謝雅竹）1110727

盧秀燕
台中3天2起槍擊案 警察局長稱民代見縫插針惹議 盧秀燕腿傷復發 取消公開行程赴醫院檢查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族