盧秀燕腿部手術清血塊 臉書貼文報平安

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市長盧秀燕因為腳傷復發，今天上午臨時通知取消公開行程，晚間在臉書貼文指出，下午進行手術將腿部髖關節的血塊清出，目前還好，只是有點累，術後會努力加速復原。

盧秀燕在臉書指出，「剛進行了一個手術，醫生把秀燕腿部髖關節的血塊清出，手術時間有點長，下午近三點開始到晚間六點多，目前秀燕還好，只是有點累，術後我會努力加速復原。」

盧秀燕表示，由於需要留院觀察，確認術後情況，因此向市民請假，真的不好意思，希望能盡快回到市府開工。市民的溫暖，一直是她最大的動力，她有看到大家留言，「真的想立刻起身，回到市府，繼續為你我打拼。」

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明天台中市議會將召開定期會大會，盧秀燕說，她一向重視議會的質詢，明天原本要進市議會備詢，過去開刀完的復原期間，她也曾拄著拐杖都要走進去，因為她想向議會、議員、市民朋友，清楚說明市政推動的方向與成果。

盧秀燕表示，如今身體狀況不允許，「我也向議會請假，感謝議會同仁對突發狀況的體諒與包容。秀燕也會為市民加油，為自己加油，很快會跟大家見面。」（編輯：謝雅竹）1110727