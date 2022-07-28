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盧秀燕腿傷手術請假 中市議會施政報告延至9/12

2022/7/28 12:04
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市議會今天召開定期會，但台中市長盧秀燕因腿傷復發，昨天進行手術，今、明兩天都請假；台中市議會將原訂明天的市長施政報告延至9月12日。

台中市議會今天召開第8次定期會，盧秀燕因腿傷復發，昨天下午進行手術，今、明兩天向議會請假。新聞局長鄭照新在會前接受媒體聯訪指出，盧秀燕髖關節血塊淤積，術後要觀察和會診，目前根據醫生建議，至少需請假2天，後續視復原情形決定是否延長假期。

副市長黃國榮表示，盧秀燕的復原狀況將由醫生評估，不排除得第2次手術，何時出院或恢復上班，都必須由醫生評估。

民進黨台中市議會黨團總召、市議員江肇國指出，這是盧秀燕這一任期最後一次的施政報告，盧秀燕也希望向市民說明她的施政成績、未來方向，市政報告的議程可以等到盧秀燕身體狀況允許後再來進行；他也代表民進黨台中市議會黨團祝福盧秀燕早日康復。

無黨籍市議員陳廷秀則表示，盧秀燕因公受傷，這是不可抗的外力因素，而且她有可能要動第2次手術，建議議程照舊。

議長張清照最後定案指出，原定29日將進行市長施政報告，配合市長身體狀況，延到9月12日，其他專案報告時間往前挪，議程不變。（編輯：陳仁華）1110728

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