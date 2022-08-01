更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

豐采520建案旁道路再坍 新竹縣政府勒令停工

2022/8/1 14:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）竹北市「豐采520」建案工程，繼在6月間於勝利二路道路塌陷後，昨天在相同地點再坍塌，新竹縣政府今天表示，已勒令建商停工，將依法開罰，也組成專案小組釐清事發原因。

新竹縣長楊文科今天前往道路坍塌地點查看，他表示，這已是「豐采520」工地第二次發生塌陷，嚴重影響民眾交通行車安全，要求全面停工，釐清原因、肇責、完成改善前不能復工。

楊文科說，後續也將依法開罰，並嚴格審查建商的改善計畫，限期改善，若未能完成，恐持續造成公共安全疑慮，將整理相關事證函請檢方追究刑事責任。

工務處透過新聞稿表示，由於「豐采520」工地造成勝利二路嚴重塌陷，已違反「建築法」規定，即日起勒令停工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

工務處說，施工違規部分，將另依「建築法」規定，先行處以起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，各新台幣3萬元罰鍰，並要求2週內復原道路及公共設施損壞部分後，由主管機關驗收。

工務處長江良淵指出，坍方原因初步判斷是前陣子降雨，加上前2天的午後雷陣雨，雨水在地下流動時，但因工地持續抽水，阻水措施沒有做好，造成勝利二路的道路下方土石沖刷，路面地基不穩、塌陷。（編輯：李錫璋）1110801

楊文科
國民黨新竹縣參選人誓師 朱立倫贈球棒盼全壘打 竹縣府獲「推動客語為通行語」佳等 盼永續傳承
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族