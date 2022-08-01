陳琬惠檢舉宜蘭縣府涉包庇 林姿妙提告誹謗

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民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑宜蘭縣府針對違建取締、河川疏濬土石採取及販售案涉嫌包庇及圖利，到監察院提出檢舉，縣長林姿妙（圖）1日表示，已委請律師提告陳琬惠涉及誹謗及違反公職人員選舉罷免法。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月1日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠質疑宜蘭縣府針對違建取締、河川疏濬土石採取及販售案涉嫌包庇及圖利，今天赴監察院提出檢舉，縣長林姿妙表示，已委請律師提告陳琬惠誹謗等罪嫌。

陳琬惠發布新聞稿指出，富商的違法招待所長年矗立在梅花湖畔是不爭的事實，無法理解為何縣府持續包庇，未做任何處理，這樣是依法行政嗎？

陳琬惠表示，縣府去年1月8日修正「宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則」，增訂第8條之1，正是為了讓華友聯集團能夠透過「專案申購」新城溪土石，更由同一家廠商，一邊在新城溪挖取土石，一邊拿來作為緊鄰新城溪旁的自家工程使用，徹底違反「採售分離」，質疑是量身打造的修法。

林姿妙透過聲明稿表示，關於冬山鄉梅花湖畔的違建，縣府從民國94年至今年2月前，未曾收到任何陳情或檢舉案，直到媒體2月間披露後，縣府依報導內容轉請冬山鄉公所查報。

經查，建物確有違建，面積為2層樓共194平方公尺，經通知違建人於文到30日內補辦建築執照，違建人逾期未補辦，縣府已於4月間，開立違反建築法違建拆除處分書，並依規定列為第3順位拆除對象，後續將依優先順序執行拆除作業。

此外，林姿妙說，縣府依公共工程委員會解釋，自辦市地重劃案屬公共工程一環，縣府本於推動公共工程建設職責，給予適當協助，將新城溪疏濬所取砂石，由重劃會專案申購作為重劃區基地土石方使用，過程完全依照相關法令辦理。

林姿妙指出，縣府在辦理河川疏濬作業上，也完全依照採購法相關規定辦理招標，廠商只要符合政府採購法所定資格，依法都可以做為決標對象，整體過程透明公開，符合河川疏濬「採售分離」規定。

林姿妙表示，已委請律師提告陳琬惠涉及誹謗及違反公職人員選舉罷免法，也請外界勿隨之起舞，對她及縣府公務員不實影射及連結。（編輯：李錫璋）1110801