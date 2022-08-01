卓冠廷指防疫成績吊車尾 新北：參選人應多做功課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市議員參選人卓冠廷今天公布統計數據指新北市是六都防疫成績最後一名；衛生局回應，在病毒共存時期，早已不再以確診人數作為防疫比較，參選人應多做功課，勿不懂裝懂。

卓冠廷今天在臉書上公布六都在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各項統計數據，新北市防疫成績是六都最後一名，包括累計確診最多、死亡人數最多、確診比例最高、死亡比例最高。

卓冠廷表示，新北市長侯友宜及其團隊在過去2年疫情以來，不斷吹噓新北防疫滿意度居冠，事實上真是如此嗎，在疫情趨緩，下波疫情可能來勢洶洶的情形下，是時候統整相關數字，市府也應好好面對新北市民。

民進黨新北市長參選人林佳龍在接受媒體聯訪時也對此問題表示，依議員參選人公布數據，新北市在防疫表現是六都中吊車尾，主要是領導城市的人未用誠實態度來面對挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市衛生局發言人高詩琪表示，全球大部分國家都正在與病毒共存，早已不再以確診人數作為防疫比較，是以綜和性指標來看「防疫韌性」，是否能達到群體免疫以擺脫疫情早日解封回到正常生活。

她表示，當現實已經與病毒共存，參選人卻還在用確診數來當作防疫成績單來做比較，是因為思維還想停留在「清零」， 還是不願接受共存的事實，請參選人在防疫上多做功課、多請教專家，不懂裝懂會貽笑大方。（編輯：方沛清）1110801