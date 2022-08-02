蔡炳坤中風仍陷昏迷 幕僚：瞳孔反應進步

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘中突然右腦出血性中風倒下，手術後入住加護病房觀察，至今逾20天。幕僚今天透露，蔡炳坤仍昏迷中，但瞳孔反應比之前進步，盼大家持續集氣。

台北市議會教育委員會今天進行教育局及體育局工作報告，國民黨議員秦慧珠詢問蔡炳坤倒下後的業務分工。體育局長李再立表示，行政作業上沒碰到太大的困難，大部分可以獨立處理，需要跨局處協調就找秘書長陳志銘幫忙。

秦慧珠再問，蔡炳坤目前身體狀況。蔡炳坤辦公室幕僚、技監陳世浩表示，蔡炳坤還在加護病房，瞳孔上反應比之前進步。國民黨議員陳重文補充，蔡炳坤目前昏迷指數8。

台北市立聯合醫院表示，蔡炳坤持續接受治療並觀察中，但細節涉及病人隱私，不便回應。

蔡炳坤7月11日晚間在與台中市議會餐敘時突然倒下，送往聯醫仁愛院區後被診斷為右腦出血性中風，緊急進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，術後陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。（編輯：張雅淨）1110802