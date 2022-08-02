更多編輯台推薦新聞：
Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台海添變數 台股終場挫234.46點台積電失守500元
首頁 / 地方

蔡炳坤中風仍陷昏迷 幕僚：瞳孔反應進步

2022/8/2 12:57（8/2 13:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘中突然右腦出血性中風倒下，手術後入住加護病房觀察，至今逾20天。（中央社檔案照片）
台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘中突然右腦出血性中風倒下，手術後入住加護病房觀察，至今逾20天。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘中突然右腦出血性中風倒下，手術後入住加護病房觀察，至今逾20天。幕僚今天透露，蔡炳坤仍昏迷中，但瞳孔反應比之前進步，盼大家持續集氣。

台北市議會教育委員會今天進行教育局及體育局工作報告，國民黨議員秦慧珠詢問蔡炳坤倒下後的業務分工。體育局長李再立表示，行政作業上沒碰到太大的困難，大部分可以獨立處理，需要跨局處協調就找秘書長陳志銘幫忙。

秦慧珠再問，蔡炳坤目前身體狀況。蔡炳坤辦公室幕僚、技監陳世浩表示，蔡炳坤還在加護病房，瞳孔上反應比之前進步。國民黨議員陳重文補充，蔡炳坤目前昏迷指數8。

台北市立聯合醫院表示，蔡炳坤持續接受治療並觀察中，但細節涉及病人隱私，不便回應。

蔡炳坤7月11日晚間在與台中市議會餐敘時突然倒下，送往聯醫仁愛院區後被診斷為右腦出血性中風，緊急進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，術後陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。（編輯：張雅淨）1110802

蔡炳坤
蔡炳坤中風昏迷第9天 幕僚：病況持續進步中 柯文哲末屆雙城論壇19日舉辦 規模最小僅半天
秦慧珠
北市教育局細數獎項 籲市長參選人勿打擊團隊士氣 北市：長照機構容易群聚 累計3成住民染疫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族