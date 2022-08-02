藍營批消費台積電 高市府：不符事實

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台積電高雄廠將進駐的楠梓產業園區預計7日動土，高雄市議會國民黨團2日上午召開記者會，批評市府過度消費台積電，指出「動土的是園區，而非台積電」。（高雄市議會國民黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月2日

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）台積電高雄廠將進駐的楠梓產業園區預計7日動土，高市議會國民黨團指出「動土的是園區，而非台積電」。高市府回應，廠商建廠依據其需求，市府予以尊重；國民黨說法不符事實。

高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，批評市府過度消費台積電，8月7日動土的是楠梓產業園區，主辦單位是高雄市政府，跟台積電一點關係都沒有，卻讓人誤以為是台積電要動工，但台積電動工的時程根本還沒確定。

國民黨高市議員陳麗娜說，從日前台積電高雄廠預定地空拍影片，可見地上仍滿是水，充滿污染疑慮，如何動工？也令人擔憂有2次污染問題，市府應說清楚。

國民黨團指出，台積電目前都還沒有向市府簽訂土地租約，既然連楠梓產業園區的土地都還沒有承租，市府一再「代宣布」台積電動工時程，豈非欺騙市民？台積電建廠不該淪為選舉操弄工具，台積電何時建廠，應尊重台積電規劃。

對此，高雄市政府經發局長廖泰翔上午出席活動接受媒體聯訪表示，高市府與台積電一直以來都維持頻繁、互信且良好互動，朝如期、如質完成園區開發及廠商建廠目標努力。園區開發或建廠有既定流程與方式，對國民黨評論感到遺憾。

廖泰翔說，目前規劃8月7日啟動楠梓產業園區動土典禮，至於台積電建廠部分，相關準備工作都有跟台積電密切協商、接觸，持續依業者需求辦理。國民黨議員不熟悉整體園區運作及企業需求，發言不完全符合事實，令人感到遺憾。廠商建廠依據自身需求，市府予以尊重。

此外，台灣基進高雄市議員參選人李雨蓁、楊佩樺等人，上午也到高雄市議會前舉行記者會表示，市議員的職責是監督市政，不是造謠、抹黑，呼籲國民黨不要唱衰高雄、消費台積電。（編輯：謝雅竹）1110802