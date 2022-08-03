中元普渡顧空品 北市環保局32處收紙錢集中燒

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）中元節將至，北市環保局表示，兼顧宗教信仰與空氣品質，已請台灣省城隍廟辦理淨爐及年度稟告祭拜，鼓勵民眾將紙錢送至32處收受點，由具空污防制設備的專爐集中焚燒。

每年中元節，台北市環保局與民政局皆會攜手舉辦集中焚燒金銀紙錢活動，邀請台灣省城隍廟到焚化廠辦理淨爐及年度稟告祭拜儀式，鼓勵民眾將紙錢集中送到具空污防制設備的內湖焚化廠，以專爐方式焚燒。

環保局今天發布新聞稿表示，台灣省城隍廟已在7月27日淨爐並稟告完畢，今年共在各區清潔隊設置32處3合1收受點，請一般民眾到里辦公處索取「中元普度集中燒專用袋」，或至民政局網站下載專用袋樣稿，黏貼在打包好的紙錢上，在服務時間內送到指定地點。

環保局指出，若是宮廟、公寓大廈、機關團體等有較大量紙錢焚燒需求者，可至民政局網站下載「臺北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，自行送到內湖焚化廠免費集中焚燒。

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此外，民政局表示，今年同樣開放中元普渡線上祭拜，民眾只要在民政局建置的「普度」網站上完成祭拜並登錄基本資料，民政局就會在台灣省城隍廟普渡當天，將名單帶至現場實體法會，由法師為參與線上祭拜的民眾祈福。

民政局指出，8月26日（農曆7月底）下午5時前完成線上祭拜並登錄基本資料者，還可參加抽獎活動，獎項包含保溫瓶、全聯超市禮券等，鼓勵市民共同響應環保祭祀。（編輯：李錫璋）1110803