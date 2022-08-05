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桃園設龜山三環空氣品質維護區 10月起實施管制

2022/8/5 15:19
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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市政府將林口長庚紀念醫院、中華郵政物流園區與華亞科技園區，劃設為「龜山三環空氣品質維護區」，成為全國首座醫療院區空氣品質維護區，將於10月起實施移動污染源管制。

桃園市長鄭文燦今天上午出席「龜山三環空氣品質維護區暨柴油車管制成果」記者會時表示，市府去年劃設「桃園國際機場空氣品質維護區」後，今年劃設「龜山三環空氣品質維護區」，象徵桃園在減碳、減空污方面又邁向更創新一步。

鄭文燦表示，中華郵政物流園區將成為北台灣郵件處理中心，華亞科技園區及林口長庚紀念醫院也具有大量物流運輸需求，劃設為「龜山三環空氣品質維護區」後，將成為全國首座醫療院區空氣品質維護區。

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桃園市政府環保局表示，「龜山三環空氣品質維護區」將從今年10月1日起實施移動污染源管制措施，凡是民國88年6月30日以前出廠的柴油大客貨車進入空氣品質維護區，應取得查證日前1年內排煙檢測合格證明；若未合格逕行進入者，將依據「空氣污染防制法」開罰，最高處新台幣6萬元罰鍰。

環保局表示，將在公告日起至9月30日止，以細胞簡訊、移動式檢測服務及張貼宣導海報等多元方式加強宣導；未來也預計劃設第3處空氣品質維護區，加強降低柴油車輛排放污染效能，執行各項移動污染源管制、車輛保檢合一、低污染運具推廣等措施。（編輯：方沛清）1110805

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