陳時中將公布解決內湖交通方案 黃珊珊：應提方法

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（中央社記者劉建邦台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中7日將公布內湖交通壅塞問題解決方案並開記者會。台北市副市長黃珊珊今天說，市政本來就可受監督，樂見對政策提具體建議，但應提方法。

陳時中透過臉書（Facebook）宣布，7日將針對內湖交通壅塞問題解決方案召開記者會。

黃珊珊今天下午前往雙園國小出席「111年度民生必需品短缺時期配售準備演練記者會」，會後受訪時對此回應，樂見對政策提建議，台北市政本來就可接受監督，但請提具體意見、方法，而不是每天都提不知道要如何回應的話，「每天打口水戰，真的覺得很累。」

媒體詢問，陳時中提出成立國際事務局構想，黃珊珊對此表示，北市府目前已有設各種委員會，就是要整合跨局處資源，像國際事務委員會功能就是整合其他局處有關國際事務部分，若成立局，只能管理局內事務，無法調動其他單位。

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黃珊珊接著說，北市府設委員會是由市長擔任召集人並直接下令，目前效果不錯，若要成立局不知道能幹嗎？且市府組織編制有受總量管制，建議要通盤了解，且應先告知是要合併什麼局處，再來談成立新局處。

她表示，相信陳時中團隊是提出讓市政進步政策，但應了解可行性及執行方式，且北市府組織編制都經市議會同意，確實可整併局處，但會排擠其他局處，可討論但應提出具體作法、方案。（編輯：李錫璋）1110805