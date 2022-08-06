花蓮連續高溫光復油茶樹果實乾裂 達農損救助標準
2022/8/6 11:32（8/6 11:51 更新）
花蓮縣光復鄉油茶樹受連日高溫影響，出現枝葉枯萎、果實乾裂等狀況，經花蓮縣政府農業處與茶業改良場台東分場、農糧署東區分署組成勘災小組勘查，確認受災狀況達救助標準，將協助通報農委會爭取天然災害現金救助。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年8月6日
（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮7月連續高溫，光復鄉油茶樹出現枝葉枯萎、果實乾裂等狀況，經花蓮縣政府勘查，確認受災狀況達救助標準，將協助通報農委會爭取天然災害現金救助。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，光復鄉油茶樹總種植面積約21公頃，以銷售油茶籽為主，每年10月中旬起陸續採收，因7月連日高溫、乾旱，部分農友通報由茶樹出現枝葉枯萎、果實乾裂等現象。
陳淑雯指出，農業處與茶業改良場台東分場、農糧署東區分署組成勘災小組，5日前往光復鄉現勘，確認受害面積約5公頃，受災面積內損害程度25%，已達現金救助啟動標準，將協助提報農委會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。
陳淑雯指出，光復鄉油茶樹將是花蓮第二個因高溫、旱災提報農委會現金救助的農作物，瑞穗鄉茶樹4日已獲農委會公告辦理天然災害現金救助。
縣政府呼籲，花蓮7月連續高溫且連續20多天未降雨，已要求各公所密切注意時令大宗作物生長狀況，若農友發現作物因高溫、乾旱受損，應盡快拍照並通報公所，以確認受災情形。（編輯：黃世雅）1110806
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