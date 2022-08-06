送書遭疑濫用市政資源 黃珊珊：當禮物送議員
2022/8/6 14:29
（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北6日電）北市議員簡舒培指出，北市府替代役協助送黃珊珊的新書至議會，質疑黃珊珊濫用市政資源。黃珊珊今天表示，她現在是副市長，書當禮物送議員參考，議員意見虛心接受。
黃珊珊日前發表個人新書，不過民進黨籍台北市議員簡舒培在臉書（Facebook）發文指出，黃珊珊日前請人送新書到她議會辦公室，助理發現，協助送書是北市府秘書處機要組的替代役，經詢問，共3名公務員協助送書至議會。
簡舒培說，黃珊珊曾與台灣民眾黨議員參選人出席同場活動，其他議員也發現北市教育局長在群組協助宣傳黃珊珊的新書，近日竟找公務員協助送書給議員，請問送書與市政何關？質疑黃珊珊濫用市政資源。
黃珊珊今天出席「expo Fest 新創基地嘉年華-開幕記者會」，會後聯訪被問及此事說，她現在是副市長身分，像北市局處首長逢年過節會送禮物給議員，加上很多議員很關心她的新書，且調閱很多資料，才把書當禮物送給議員參考，算是小小心意，這是北市府跟議會長期以來模式，議員有意見就虛心接受。（編輯：李錫璋）1110806
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