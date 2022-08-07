何時各地輔選？ 侯友宜：現階段做好人民關心的事

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（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）新北市長侯友宜今天率團隊前往宜蘭縣清水地熱發電廠及三星上將梨果園參訪，被問到何時計劃到各縣市輔選表示，做好人民關心的事，是他現階段最重要的責任。

參訪行程由宜蘭縣長林姿妙陪同，雙方針對宜蘭再生能源及農業推動經驗分享與交流，侯友宜接受媒體聯訪時，記者詢問，今天到宜蘭參訪，外界解讀是跨縣市輔選？

侯友宜說，今天最重要目地是看到林姿妙推動地熱發電很成功，是全台第1座商轉的地熱電廠，新北市共有6家業者申請，其中1家已核定，藉由過往經驗，開發過程可以提醒業者，或政府可以做得更好的地方，好好運用別人經驗，讓市政推動更順利。

侯友宜表示，缺電危機對現階段台灣是個挑戰，再生能源是大方向，今天藉由宜蘭地熱商轉經驗，讓新北市萬里、金山開發地熱業者能順利成功，也讓再生能源能夠提升，這是今天他來宜蘭最重要目的。

侯友宜說，他同時也來看看宜蘭農產品，三星上將梨、三星蔥做得很好，新北市政府農業局會想方法共同合作，告訴市民三星上將梨、三星蔥很好吃，大家「好呷逗相報」，新北梨也不錯，如何提升讓大家認識，這部分也是要努力的地方。

對於何時計劃到各縣市輔選，侯友宜表示，他現在還是以市政為主，市政行程就已非常忙碌，希望大家都來新北市走走，做得好、做得不好的都可以批評、指教，其實民眾最關心是市政做得好不好，哪些事情可以做得更好，林姿妙有些部分做得非常好值得學習，做好人民關心的事，是他現階段最重要的責任。（編輯：張銘坤）1110807