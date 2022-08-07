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保留歷史意象 台南三分子靶溝公園啟用

2022/8/7 15:04（8/7 15:21 更新）
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台南市北區三分子靶溝公園7日揭牌啟用，園內保留部分日治時期日軍射擊場靶溝遺構。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
台南市北區三分子靶溝公園7日揭牌啟用，園內保留部分日治時期日軍射擊場靶溝遺構。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市北區三分子靶溝公園今天揭牌啟用，園內保留部分日治時期靶溝遺構及眷村意象，成為兼具文化歷史及生態友善的精緻公園，也是推廣友善環境公共活動基地。

揭牌儀式由台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃及地方人士共同主持，黃偉哲表示，三分子靶溝公園是一座小而美的公園，市政府接下來還會安裝監視器，保護公園使用者的安全，並繼續撥補經費，將公園建設得更完善。

北區區公所指出，三分子靶溝公園位於北區果貿二村國宅後方，原本是國民政府來台後興建的眷村自治新村及慈光十三村，近年眷村改建為新式國宅，原本居民大部分遷移至長榮新城，原地陸續興建大樓，三分子靶溝遺構就保留在大樓間的公園綠地中。

台南市政府提供資料指出，三分子靶溝公園名稱取自「原三分子日軍射擊場靶溝遺構」，是日治時期日本陸軍射擊練習場，興建於1907年，呈西北—東南向，長約1.2公里，國民政府遷台後，中華婦女反共聯合會於1 960年代發起由民間捐款建造軍眷住宅，靶溝從此隱身於自治新村和慈光十三村間，直到2006年眷村拆除被發現。

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台南市政府指出，為改善公園周邊環境，市府於2019年籌資268萬完成公園基礎設施，2021年最後2幢木構房舍因老舊及安全考量拆除，整地後鋪設休閒步道，北區公所順應民意保留門柱及石輪，於拆除過程中蒐集可再利用木料，重新以木構件方式組裝，呈現眷舍意象。

台南市政府指出，未來將持續與民間單位合作進行公園生態環境改造，推廣社區自然生態及友善環境等公共活動。（編輯：黃世雅）1110807

台南市北區三分子靶溝公園7日揭牌啟用，儀式由台南市長黃偉哲（右起）、民進黨立委陳亭妃及地方人士共同主持。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
台南市北區三分子靶溝公園7日揭牌啟用，儀式由台南市長黃偉哲（右起）、民進黨立委陳亭妃及地方人士共同主持。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月7日
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