台南消防彩繪燈籠 日本前橋市赤城山祭典展出

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市消防局在今年農曆年期間舉辦消防彩繪燈籠活動，作品展出獲得好評，並獲得前往日本展出機會，共有650個燈籠昨天與今天在群馬縣前橋市赤城山夏日祭典亮相。

台南市政府消防局第七大隊今天發布新聞稿指出，消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在各界民眾參與下，讓消防局中正分隊外牆及台灣祀典武廟，在農曆年期間成為引人駐足的觀光景點。

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第七大隊長黃輝林表示，在日本群馬縣政府人員阿部真行協調下，這批燈籠獲得前往群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出機會，共有650個燈籠寄往日本，昨天與今天懸掛在前橋市，現場還免費提供空白燈籠，讓日本民眾體驗燈籠繪畫，在當地受到熱烈迴響。

黃輝林表示，消防燈籠繪畫及祈福點燈活動，在台南市長黃偉哲及消防局長李明峯支持下已連續辦理2年，每一個燈籠都代表地方民眾對防火防災工作及在地文化認同，這次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還介紹台南傳統文化，更代表盼望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束。（編輯：黃世雅）1110807