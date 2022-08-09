更多編輯台推薦新聞：
歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警
生活

颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 地方

遭疑5人幫主導竹市建設 張善政籲林智堅說清楚

2022/8/9 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市執政期間，不管是球場或其他的工程案子，有很多事情都應該要交代清楚，讓選民能夠了解。

張善政上午在楊梅區，展開13區深耕行腳活動，希望走訪桃園市13個行政區，傾聽民意、了解鄉親需求，他接受媒體聯訪時表示，桃園市每一區都有其特色，今天在楊梅區的市場行腳，就是要親近、關心做生意辛苦的基層民眾。

張善政昨晚也在臉書發布育兒顧老挺青年政見，他說，桃園是6都中非常年輕的城市，年輕人除了照顧長輩、幼兒，還要打拚事業，他的政策最重要的是托育、公托，讓年輕人都能夠安心。更希望把名額有限的公托做得更完整，讓年輕人沒有後顧之憂去打拚事業及照顧老人家。

對於記者詢問，如何看待國民黨近日質疑新竹市建設由「5人幫」主導的爭議，張善政說，他覺得民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹執政期間，不管是球場或其他工程案子，有很多事情應該要交代清楚，讓選民能夠了解。（編輯：李錫璋）1110809

張善政
竹市府建設遭質疑由5人幫主導 林智堅：惡意抹黑 國民黨桃園整合完成 市議員相挺張善政衝刺選情
林智堅
龍潭後援會成立 林智堅：面對抹黑我禁得起考驗 林智堅譴責中共軍演 鄭文燦盼對話交流
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯志恩：高雄不缺硬體建設 市政規劃將強調軟體