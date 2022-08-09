遭疑5人幫主導竹市建設 張善政籲林智堅說清楚

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市執政期間，不管是球場或其他的工程案子，有很多事情都應該要交代清楚，讓選民能夠了解。

張善政上午在楊梅區，展開13區深耕行腳活動，希望走訪桃園市13個行政區，傾聽民意、了解鄉親需求，他接受媒體聯訪時表示，桃園市每一區都有其特色，今天在楊梅區的市場行腳，就是要親近、關心做生意辛苦的基層民眾。

張善政昨晚也在臉書發布育兒顧老挺青年政見，他說，桃園是6都中非常年輕的城市，年輕人除了照顧長輩、幼兒，還要打拚事業，他的政策最重要的是托育、公托，讓年輕人都能夠安心。更希望把名額有限的公托做得更完整，讓年輕人沒有後顧之憂去打拚事業及照顧老人家。

對於記者詢問，如何看待國民黨近日質疑新竹市建設由「5人幫」主導的爭議，張善政說，他覺得民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹執政期間，不管是球場或其他工程案子，有很多事情應該要交代清楚，讓選民能夠了解。（編輯：李錫璋）1110809