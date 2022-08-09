中市雙十公車推優惠票價 150萬人綁卡

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台中市政府推動「雙十公車」政策，限定市民可綁卡享優惠票價，台中市長盧秀燕（圖）9日在主持線上市政會議時表示，目前已有150萬人綁卡。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市政府推動「雙十公車」政策，限定市民可綁卡享優惠票價，台中市長盧秀燕今天表示，目前已有150萬人綁卡，前10公里公車免費搭乘，超過10公里最多只收10元。

台中市政府今天召開線上市政會議，會中安排台中市交通局副局長江俊良專案報告「交通任意門─台中公車路網大躍進．城鄉交通都好行」，說明台中市目前各項公車政策的實施進度。

盧秀燕在聽取專案報告後指出，台中力推「雙十公車」全國最優惠票價，高達150萬人綁卡，同時也推動幹線公車、小黃公車、梨山幸福巴士服務，全力改善空污、紓解交通、減輕市民經濟負擔。

盧秀燕表示，公車政策是全世界城市最難做的事情，民眾滿意度普遍不高，但台中市近幾年透過客觀民調顯示，交通局推出的公車政策均名列前茅，獲得市民很高的滿意度和肯定，市府會持續努力，讓綿密的大眾運輸系統，成為民眾代步的生活日常。

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江俊良指出，「雙十公車市民限定政策」自去年1月1日起實施以來，綁卡註記人數已突破150萬人，前10公里免費，超過10公里最多只扣10元，是全國最優惠的交通政策，服務對象除限定台中市民，7萬多名外縣市就讀台中市的學子也受惠，讓政策落實公平正義、補助經濟弱勢，經費也可做最大效益運用。

台中市從7月1日起推出6條幹線公車路線，串聯鐵路、捷運、國道客運及重要交通轉運節點，路線不彎繞、每10分鐘1班，江俊良說，上路1個月以來，運量均有顯著成長，特別是700路崇德幹線運量成長117%，整體成效良好、轉型成果有目共睹。（編輯：謝雅竹）1110809