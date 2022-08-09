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桃園首見2例BA.5本土個案 將開社區接種站

2022/8/9 15:29
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（中央社記者葉臻桃園9日電）BA.5本土疫情預計將升溫。桃園市政府衛生局今天表示，桃園首次出現2例BA.5個案，已完成匡列；8月12日、13日將開設社區疫苗接種站，提供成人及6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種。

桃園市衛生局發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.5定序結果，全國累計23例BA.5本土確定病例中，桃園有2例。

衛生局表示，已在第一時間收到疾管署通知，即刻啟動疫情調查並匡列相關接觸者，總共匡列8人，其中5人陰性、3人陽性，陽性檢體已送實驗室協助基因定序，後續將追蹤定序結果。

衛生局也說，市府規劃21處COVID-19社區疫苗接種站，8月12日上午8時至中午12時，提供所有符合各劑次施打資格的民眾接種莫德納（約1200人次）及高端（約2400人次）疫苗。

以及，8月13日上午同一地點，提供6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，可提供約1200人次嬰幼兒疫苗接種；桃園市目前疫苗供應量充足。（編輯：方沛清）1110809

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