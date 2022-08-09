中市北屯好宅抽籤中籤率6.59% 9月底前可入住

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市北屯區首座社會住宅「北屯好宅」今年5月2日起開放申請，9日在台中市副市長黃國榮（左2）等人見證下辦理線上直播電腦抽籤作業，從審查合格的3020件申請案，依各房型抽出總數199戶正取名單，整體正取戶中籤率約6.59%。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市北屯區社會住宅「北屯好宅」提供220戶出租單元，今天辦理電腦抽籤作業，中籤率約6.59%，抽籤結果將公布於市府等網站，中籤民眾預計9月底前可入住。

北屯好宅於5月2日起開放申請，並於今天在台中市副市長黃國榮及律師等人見證下，辦理線上直播電腦抽籤作業，抽籤結果公布於台中市住宅發展工程處等網站，並同步提供抽籤結果查詢網址開放查詢，後續住宅處將依抽籤結果通知中籤民眾看選屋。

黃國榮表示，北屯好宅位於北屯區江興街、國豐街交叉口，鄰近太原車站、捷運綠線四維國小站、北屯國小、三光國中、北屯公園等地點，並緊鄰北屯路及太原路，生活機能及交通路網十分便利。

住宅處指出，北屯好宅自5月2日至27日開放申請，招租220戶（其中20戶共居房型及1戶2房型計畫回饋戶不參與抽籤），收到申請件數3835件，由審查合格的3020件申請案，依各房型抽出總數199戶正取名單，整體正取戶中籤率約6.59%。

住宅處說明，這次北屯好宅中的20戶共居房型為第一次嘗試，提供4鄰（組）共居房型，每鄰（組）由5戶套房組成，總計20間1房型套房。每間共居房都有獨立的臥房、衛浴、陽台等空間，另有與同鄰室友共用的共享客廳、廚房等專屬公共場域。

住宅處指出，預計於8月20日辦理看屋作業、9月上旬辦理選屋作業，9月下旬前辦理簽約作業即可入住。（編輯：陳仁華）1110809