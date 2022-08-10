更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔡適應推廣籃球 謝國樑與侯友宜共掛「捷運看板」

2022/8/10 15:22（8/10 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
首屆璞園海洋盃籃球邀請賽10日在中華商業海事職業學校開幕，身兼基隆市籃球委員會主委的民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右）出席，和璞園籃球事業部總經理陳信安（前左）一起為比賽開球。（蔡適應服務處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
首屆璞園海洋盃籃球邀請賽10日在中華商業海事職業學校開幕，身兼基隆市籃球委員會主委的民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右）出席，和璞園籃球事業部總經理陳信安（前左）一起為比賽開球。（蔡適應服務處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天出席籃球邀請賽，盼未來辦理更多賽事，培育籃球好手。國民黨基隆市長參選人謝國樑拋出近日將與新北市長侯友宜合體共掛看板，承諾要把基隆捷運蓋好。

第1屆璞園海洋盃籃球邀請賽，今天在位於新北市萬里區的中華商業海事職業學校開幕，邀請身兼基隆市籃球委員會主委的蔡適應、璞園籃球事業部總經理陳信安等人到場開球，賽事為期3天，共有9支國中籃球隊共襄盛舉。

蔡適應接受媒體訪問表示，感謝璞園建築團隊、中華商海能夠在北海岸地區舉辦賽事，提供食宿、交通、場地等資源，推動北海岸籃球運動發展，基隆市4支球隊能與來自各地國中球隊切磋球技，是非常難得經驗，舉辦相關運動比賽是籃委會的重要責任，未來也會辦理更多類似賽事，培育更多籃球好手。

謝國樑今天則拋出近日將與侯友宜在基隆共掛「捷運看板」，共同承諾未來要攜手把基隆捷運蓋起來，一起讓基隆更好、更便捷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑透過新聞稿表示，他與侯友宜合體的首波宣傳看板，就是以基隆捷運為主體「謝國樑＋侯友宜共同承諾：阮會作伙，把基隆捷運蓋起來！」一起向基隆市民展現捷運到基隆的決心，戶外看板預計在8月中下旬會陸續推出。

謝國樑說，未來新北與基隆更要攜手共同推動基隆科學園區，包含捷運沿線開發與公設回饋、翻新舊廠區及基隆副都心七堵第2行政中心等3大面向規劃，串聯新北與基隆，與侯友宜作伙讓北台灣有更優質生活。（編輯：李錫璋）1110810

國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）10日拋出近日將與新北市長侯友宜（右）在基隆共掛「捷運看板」，共同承諾未來要攜手把基隆捷運蓋起來，一起讓基隆更好、更便捷。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）10日拋出近日將與新北市長侯友宜（右）在基隆共掛「捷運看板」，共同承諾未來要攜手把基隆捷運蓋起來，一起讓基隆更好、更便捷。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
謝國樑
蔡適應指對中共軍演默不吭聲 謝國樑：不接受陸威脅 蔡適應推寵物公園 謝國樑訪美引進產學中心
侯友宜
夏立言訪中國 侯友宜：值得商榷 林佳龍競辦叫戰 要求侯友宜政策辯論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族