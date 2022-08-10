蔡適應推廣籃球 謝國樑與侯友宜共掛「捷運看板」

首屆璞園海洋盃籃球邀請賽10日在中華商業海事職業學校開幕，身兼基隆市籃球委員會主委的民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右）出席，和璞園籃球事業部總經理陳信安（前左）一起為比賽開球。（蔡適應服務處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日